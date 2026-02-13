Calor de día y frío de noche: prepárate para el clima de este fin de semana

-

¡No dejes de cubrirte! En estos dos días, el clima estará muy variado.

Este fin de semana, Guatemala vivirá un clima de contrastes, ya que por las mañanas se esperan áreas con niebla o neblina en algunas regiones, incluida la Ciudad Capital y los altiplanos, generando un ambiente fresco.

La bruma, capa ligera de humedad en el aire, persistirá durante el día junto al sol, creando sensación de calor húmedo, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrología (Insivumeh).

Frío intenso por la noche

Las temperaturas máximas oscilarán entre 25°C y 37°C, dependiendo de la región; por ejemplo, el Pacífico tendrá días cálidos con pocas nubes y posibilidad de lluvias dispersas en suroccidente, mientras que en el norte y Caribe se mantendrán suelos secos, además de que hay riesgo de incendios forestales por el calor.

Por la noche y madrugada, el frío se intensificará, especialmente en los altiplanos central y occidental, de modo que se recomienda abrigarse bien en dichos horarios y evitar exposición prolongada al sol durante el día.

De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), la época fría continúa afectando al país y a la fecha ha generado 193 emergencias que han afectado a 11 mil 737 personas.