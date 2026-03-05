Decomisan más de 30 animales que se encontraban en condiciones inadecuadas

-

Perros y gatos fueron rescatados por las autoridades, quienes indicaron que estos se encontraban en condiciones que comprometían su bienestar.

La Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) realizó un allanamiento este jueves en el sector Jardines del Carmen 2, en San Miguel Petapa, en donde se decomisaron 39 animales que se encontraban en condiciones inadecuadas de bienestar.

El operativo fue autorizado por el Juzgado Pluripersonal de ese municipio y se contó con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), así como de la División de Protección a la Naturaleza (Diprona), según indicaron las autoridades.

Los 39 animales fueron rescatados por las autoridades. (Foto: MAGA)

Los animales decomisados son: 23 perros y 16 gatos, los cuales permanecían dentro de un inmueble en condiciones que comprometían su bienestar, señaló el MAGA.

La intervención tuvo como objetivo salvaguardar la integridad de estos animales y garantizar su protección, por lo que quedaron bajo el resguardo de la UBA.

Los animales se encontraban en malas condiciones indicaron las autoridades. (Foto: MAGA)

Además, a los animales se les hará una evaluación veterinaria, así como se les brindará la atención y los cuidados necesarios para su recuperación, informaron las autoridades.

Un total de 16 gatos fueron rescatados del inmueble. (Foto: MAGA)

Posteriormente, serán entregados en adopción responsable por medio de las asociaciones protectoras registradas ante la UBA, quienes colaborarán en la búsqueda de hogares adecuados que garanticen su bienestar.