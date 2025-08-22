Tormenta y fuertes vientos: prepárate para el clima de este sábado 23 de agosto

Este sábado no salgas sin tu abrigo y paraguas, porque seguirá lloviendo.
Para este sábado 23 de agosto, persistirá el ambiente cálido y soleado por la mañana.
Sin embargo, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), por la tarde se prevé un incremento de nubes en la Bocacosta y Occidente del país, provocando fuertes lluvias con actividad eléctrica.
También se esperan tormentas locales, acompañadas de vientos fuertes y caída de granizo en varios sectores del país, sobre todo en lugares de mayor elevación.
Si piensas salir, no olvides protegerte y evitar las zonas de peligro.
Una masa de polvo entrará al país
Para este sábado también se espera que una masa de polvo, proveniente del desierto del Sahara, entre al territorio nacional, según informó el Insivumeh.
Autoridades estiman que las mayores concentraciones se presentarán a partir del domingo 24 de agosto, en un rango de 25-50µg/m3.