Polvo del Sahara ingresará a territorio nacional este sábado 23 de agosto

¡Protégete! Una nube de polvo está por ingresar al territorio nacional.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que una masa de polvo proveniente del desierto del Sahara entrará al territorio nacional este sábado 23 de agosto.
El Insivumeh estima que las mayores concentraciones se presentarán a partir del domingo 24 de agosto, en un rango de 25-50µg/m3.
Según las proyecciones satelitales, se espera que esta masa se disperse y abandone el país a partir del jueves 28 de agosto.
Autoridades recomiendan el uso de mascarilla y lavado constante de manos y rostro, como medidas preventivas.