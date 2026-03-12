Identifican cuerpos abandonados en Palencia y Nacahuil

Los cuerpos de tres hombres y una mujer fueron hallados de manera casi simultánea la noche del pasado lunes.
EN CONTEXTO: Localizan los cuerpos de dos hombres a la orilla de la carretera en Palencia
Tres de los cuatro muertos que fueron localizados abandonados en la vía pública en Palencia; y en la aldea San José Nacahuil, en San Pedro Ayampuc; fueron identificados, informó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Médicos forenses indicaron que los cuerpos hallados en el kilómetro 37.5, en jurisdicción de Palencia, corresponden a: Carlos Iván Bantes Yocuté, de 31 años, y Ronal Benjamín Chavac Ibáñez, de 23, quienes fueron asesinados por asfixia por estrangulación, según la necropsia.
Mientras que, de los localizados en la aldea Nacahuil, se identificó a Melany Regina López Hernández, de 20 años. El segundo cuerpo sigue en estudio; sin embargo, también murieron estrangulados.
La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) investigan si las víctimas tenían algún vínculo con las pandillas.