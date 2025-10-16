¡A correr con tu mejor amigo! Anuncian la emocionante Carrera Familiar Perritón 2025

-

Promueve el cuidado animal, diviértete con tu familia y consigue tu kit especial por Q50 en la Carrera Familiar de Mascotas Perritón 2025

LEE TAMBIÉN: Demolición de muro facilita el acceso entre El Frutal y Cenma

La Municipalidad de Guatemala anunció la Carrera Familiar de Mascotas Perritón 2025, una actividad que busca reunir a las familias en un ambiente de convivencia, el domingo 26 de octubre, a partir de las 9:00 horas, frente a la Plaza Lomas.

Con el lema "Un lugar que inspira, mascotas felices", la carrera forma parte de las iniciativas municipales orientadas a fortalecer los lazos familiares y promover el cuidado responsable de los animales.

El dinero recaudado servirá para apoyar el albergue de la Unidad Municipal de Bienestar Animal. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

"En nuestra ciudad trabajamos para construir espacios de convivencia que fortalezcan a las familias y promuevan el bienestar de nuestras mascotas. Esta carrera es una muestra de cómo juntos podemos hacer de Guatemala un lugar que inspira alegría, salud y amistad", expresó el alcalde Ricardo Quiñónez.

Esta es una actividad ideal para vivirla en familia. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

La inscripción tiene un costo simbólico de Q50, que incluirá un kit especial con sorpresas para corredores y mascotas. Los puntos de registro estarán disponibles próximamente en Farmacias Batres.

Entretenimiento

Además de la competencia, el evento ofrecerá actividades recreativas, dinámicas y premios para todas las edades.

A los participantes se les entregará un kit especial. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Como antesala, el sábado 25 de octubre se llevará a cabo la Expo Perritón, también en Plaza Lomas, de 12:00 a 18:00 horas, donde los participantes podrán retirar su kit de competencia y conocer productos y servicios diseñados especialmente para mascotas.