Demolición muro facilita el acceso entre El Frutal y Cenma

Trabajadores municipales iniciaron la demolición de un muro perimetral que protegía las instalaciones de un centro educativo, así como la colocación de rejillas para aguas pluviales.

La obra tiene el objetivo de ampliar el paso que conecta El Frutal con la entrada al bulevar La Prosperidad y la Central de Mayoreo (Cenma), en el sector donde se ubica el puente Tubac.

"Hoy se está ampliando la ruta, gracias al colegio que cedió parte de su terreno en beneficio del desarrollo de la comunidad", explicó el alcalde Mynor Morales Zurita.

El proyecto busca mejorar la conexión entre El Frutal, el bulevar La Prosperidad y la Central de Mayoreo a través del puente Tubac. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Agregó que este lugar será asfaltado, señalizado y contará con mayor capacidad vial. "Cabe destacar que estos trabajos eran responsabilidad de Covial, pero únicamente trabajaron el puente; lo que ahora hacemos es complementario".

Coordinan el paso

Mientras tanto, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) mantiene presencia en el área para resguardar a los peatones y alertar a los automovilistas sobre los trabajos en desarrollo.

La municipalidad mantiene trabajos de introducción de cunetas y drenajes para aguas pluviales. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

"Contamos con personal identificando la zona mediante conos y trafitoneles para que los conductores tomen precauciones. Pedimos la comprensión de los automovilistas mientras se ejecutan las labores", indicó Henry Quevedo, vocero de la PMT.

El puente Tubac une parte de San Miguel Petapa con Villa Nueva. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Vecinos del sector expresaron su satisfacción ante las obras complementarias que permitirán poner en funcionamiento el puente, el cual permaneció en abandono durante más de tres años.