Presenta el origen de los cangrejos azules que generaron expectativa en Guatemala

Tras varios días de especulación sobre el avistamiento de cangrejos azules en distintas costas del país, se dio a conocer el origen de este fenómeno.
Tigo anunció que la aparición de estos ejemplares forma parte de una campaña publicitaria desarrollada en Guatemala, denominada "Guatemala es azul".
De acuerdo con información vinculada a la industria creativa, el fenómeno no responde a un evento biológico, sino a una estrategia de comunicación que buscaba generar expectativa entre la población.
Según representantes de la empresa, la elección del cangrejo azul responde a un concepto creativo que forma parte de una narrativa visual que será revelada en su totalidad en los próximos días.
La campaña, indicaron, busca diferenciarse de las formas tradicionales de comunicación en el país y generar una conexión con la audiencia a través de elementos visuales poco habituales.