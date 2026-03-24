Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Presenta el origen de los cangrejos azules que generaron expectativa en Guatemala

  • Por Redacción comercial
24 de marzo de 2026, 16:40
(Imagen cortesía: Tigo)

(Imagen cortesía: Tigo)

Tras varios días de especulación sobre el avistamiento de cangrejos azules en distintas costas del país, se dio a conocer el origen de este fenómeno.

Tigo anunció que la aparición de estos ejemplares forma parte de una campaña publicitaria desarrollada en Guatemala, denominada "Guatemala es azul".

(Imagen cortesía: Tigo)
(Imagen cortesía: Tigo)

De acuerdo con información vinculada a la industria creativa, el fenómeno no responde a un evento biológico, sino a una estrategia de comunicación que buscaba generar expectativa entre la población.

Según representantes de la empresa, la elección del cangrejo azul responde a un concepto creativo que forma parte de una narrativa visual que será revelada en su totalidad en los próximos días.

(Imagen cortesía: Tigo)
(Imagen cortesía: Tigo)

La campaña, indicaron, busca diferenciarse de las formas tradicionales de comunicación en el país y generar una conexión con la audiencia a través de elementos visuales poco habituales.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar