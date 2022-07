Presentador sufre hemorragia en plena transmisión y continúa como si nada (video)

Presentador de televisión sufrió una hemorragia en pleno programa en vivo, pero no se detuvo y así leyó las noticias (video)

Un joven presentador en China fue tema de conversación en redes sociales, luego de que se publicara un video en donde comienza a sangrar por la nariz en plena transmisión en vivo.

Lo que llamó la atención aún más es que el hombre no se detuvo y continuó leyendo las noticias como si nada le estuviera pasando.

El presentador Huang Xinqi sufrió una hemorragia nasal. (Foto: captura video)

Huang Xinqi, el joven conductor de televisión sufrió una hemorragia nasal mientras presentaba las noticias el pasado lunes 11 de julio.

Durante el video compartido en redes sociales, se observa el momento exacto en el que Xinqi comienza a sangrar, pero en ningún momento se muestra en alerta y tampoco pide asistencia médica.

Por el contrario, el presentador sigue informando a la audiencia como si nada le estuviese pasando.

The host of a TV station in Suzhou suffered from nosebleeds during the live broadcast and persisted to the end... pic.twitter.com/1z3J2wRmHG — PN News (@PN_News_EN) July 12, 2022

"El presentador de un canal de televisión en Suzhou sufrió hemorragias nasales durante la transmisión en vivo y persistió hasta el final" se lee junto al clip.

Se encuentra bien

Un día después de lo ocurrido, el hombre de 30 años se pronunció mediante un video para dar a conocer su estado de salud.

En este explicó que se sometió a un chequeo médico , que reveló que su salud se encuentra bien. Además, mencionó el día del percance, su jefe le habló por el auricular para avisarle que lo sacaría del aire, a lo que él prefirió continuar con su trabajo.

En redes sociales, internautas reaccionaron con diversos puntos de vista. Algunos admiraron el profesionalismo del conductor, mientras que otros se cuestionan si en su trabajo tendrá reglas muy estrictas que le impidieron pausar su labor.