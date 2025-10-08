Todo preparado: Presentaron la edición 64 de la Vuelta a Guatemala

-

Todo está listo ya para que rueden las bicicletas en las carreteras del país, en una nueva edición de la Vuelta a Guatemala.

La Federación Guatemalteca de Ciclismo presentó de manera oficial la edición 64 de la Vuelta Ciclística a Guatemala, que recorrerá varios puntos del país a partir del 24 de octubre, cuando se dará el primer banderazo de salida.

Una de las grandes novedades que presentará este año la máxima competencia del pedal en Guatemala, será la participación de 11 equipos extranjeros, cifra récord para esta competencia. Se tendrá la presencia de equipos de Colombia, Ecuador, Panamá, México, Costa Rica, Estados Unidos e incluso uno de Países Bajos.

Con un recorrido total de 1,437.4 kilómetros, la Vuelta se repartirá en 10 etapas que pasarán por el oriente, centro y occidente del país. Todo arrancará el 24 de octubre en Teculután, Zacapa, y terminará con el ya tradicional circuito en el Anillo Periférico de la capital, con un total de 7 vueltas, que usualmente sirven para el famoso "paseo de campeón".

En total, la competencia también tendrá 56 premios intermedios: 29 metas volantes y 35 premios de montaña, distribuidos a lo largo de los 10 días de actividad, que tendrán a todos a la expectativa de quiénes serán los que competirán por estos galardones especiales en cada competencia de ciclismo de ruta.

"La Vuelta Ciclística a Guatemala representa una oportunidad única para fortalecer el vínculo con nuestra gente. Estamos orgullosos de apoyar un evento que impulsa el deporte nacional y celebra la pasión, el esfuerzo y la identidad en cada una de las etapas del recorrido", expresó Ricardo Pontaza, gerente de Malta Gallo.