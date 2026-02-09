Presidencia exige finiquito y constancias limpias a quienes buscan llegar a la CC

-

Según el gobernante las personas que resulten designadas deberán priorizar los intereses del Estado antes de los particulares.

La Presidencia de la República, bajo la dirección de mandatario Bernardo Arévalo, abrió una convocatoria para designar a los magistrados titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC), en la cual priorizará perfiles de abogados probos y con alto nivel de transparencia.

El Organismo Ejecutivo no solo exige los requisitos constitucionales, sino otros que privilegian la probidad de los cantidatos como el finiquito de la Contraloría Geneal de Cuentas (CGC), constancias de carencia de antecedentes y de no haber sido apercibidos por el Tribunal de Honor.

Este lunes la Presidencia de la República abrió una convocatoria para recibir los expedientes de los abogados interesados en ser designados como magistrados a la CC y según los requisitos e información emitida por el Ejecutivo el proceso será marcado por "una brújula ética".

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad duran cinco años en el cargo. (Foto: AGN / Soy502)

Según el artículo 271 de la Constitución Política de la República de Guatemala para ser magistrado de la CC los aspirantes solamente deben cumplir con cuatro requisitos, ser guatemaltecos de origen, abogados colegiados, ser de reconocida honorabilidad y tener al menos 15 años de graduación profesional.

Sin embargo, en la convocatoria publicada por el Diario de Centro América este 9 de febrero, la Presidencia solicita, además de los mencionados en la Constitución, una serie de requisitos que van enfocados en la transparencia.

La Presidencia de la República solicita que los aspirantes presentan una carta dirigida al presidente Bernardo Arévalo donde manifiesten las razones de su interés para ser tomados en consideración para la designación.

Además de las copias del Documento Personal de Identificación (DPI) y el certificado de nacimiento, se solicita que los aspirantes presenten constancia de carencia de antecedentes penales, policiacos y una constancia de no haber sido sancionados por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notario de Guatemala (CANG).

Asimismo, se solicita una constancia de tiempo ejercido extendida por el CANG y fotocopias de los títulos universitarios, hoja de vida, constancias laborales o de servicios profesionales y otros estudios llevados a cabo.

La Presidencia también exige entre los documentos que deben presentar los abogados la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos o finiquito extendido por la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Por último, se pide que se entregue una declaración jurada en la que los interesados establezcan que cumplen con todos los requisitos constitucionales y no incurren en ninguno de los impedimentos que establece el artículo 16 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.

Debe respetar el Estado de Derecho

En conferencia de prensa el secretario General de la Presidencia Juan Gerardo Guerrero, se refirió a los requisitos que la institución solicita a los abogados para ser tomados en cuenta para ser designados como magistrados de la CC.

"En ese sentido, definitivamente el Presidente de la República de Guatemala buscará el mejor perfil para magistrado titular y magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad", afirmó el secretario.

Guerrero agregó que se busca "un perfil que se adecue a los intereses de un Estado de Derecho, de un abogado que respete la Constitución Política de la República de Guatemala".

El secretario recalcó que entre las calidades que buscan en los candidatos que quieran ser magistrados de la CC esta que "pondere siempre el bien común y los intereses del Estado de Guatemala sobre los intereses particulares".

Arévalo explicó que la revisión de los expedientes que se presenten a la Presidencia de la República estará a cargo del equipo legal de la institución y posteriormente serán analizados por él y su gabinete en Consejo de Ministros.

El presidente Bernardo Arévalo señaló que buscan perfiles que respeten la Constitución Política de la República. (Foto: Archivo / Soy502)

"Es un proceso que va a estar marcado por la brújula ética que orientará la mejor decisión en el marco del rescate de la justicia y la defensa de la democracia en el país", aseguró el gobernante.

Remarcó que "quien salga elegido de este proceso no será una persona que va a responder a intereses particulares de ningún tipo, sino responderá a la Constitución, al Estado de Derecho y al pueblo de Guatemala".