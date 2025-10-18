Bernardo Arévalo se pronuncia tras captura de dos reos fugados en Fraijanes II

-

"Sus días en la calle están contados", señaló el mandatario tras recaptura de dos reos.

EN CONTEXTO: Reo recapturado tras fugarse de Fraijanes II está condenado a 10 años de prisión.

Este sábado 18 de octubre, el Ministerio Público anunció a través de las redes sociales que dos reos más fueron recapturados, de los 20 que se fugaron en Fraijanes II.

El presidente Bernardo Arévalo se pronunció a través de sus redes sociales sobre dichas recapturas.

"Confirmamos la recaptura de dos reos más, de Fraijanes II: Melcin Gabriel De León y Marlon Manolo Martínez Sincuir", dijo el mandatario.

Además, afirmó que los días en la calle para el resto de presos fugados están contados, pues serán golpeados con todo el peso de la ley.

No descansaremos hasta atrapar a los 17 restantes. Sepan ellos, y todo el pueblo digno de Guatemala, que sus días en la calle están contados y que los… pic.twitter.com/72DssR1ijk — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) October 18, 2025

Capturados en Huehuetenango

La Fiscalía contra el Delito de Extorsión, con el apoyo de investigadores de DIPANDA, realizó distintos allanamientos en el departamento de Huehuetenango, donde se logró la recaptura de dos de los 20 reos fugados de Fraijanes II.

Los capturados fueron identificados como Melcin Gabriel De León, alias "Little Strong", y Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias "Spectro" o "Monsturo".

Las fuerzas de seguridad informaron que los fugitivos fueron trasladados nuevamente al centro penitenciario bajo estrictas medidas de seguridad, mientras el Ministerio Público continúa investigando un posible caso de corrupción dentro del Sistema Penitenciario.