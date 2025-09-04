Presidente Bernardo Arévalo visita a la Selección Nacional

Bernardo Arévalo visitó a la Selección Nacional previo al partido de esta noche.
EN CONTEXTO: Así luce la Plaza de la Constitución previo al partido de la Selección Nacional
Ya está todo listo para el esperado encuentro entre la Selección Nacional y El Salvador, el cual se jugará este jueves a las 20:00 horas.
Con este partido, la Selección inicia el sueño de la Copa Mundial 2026 y el mandatario guatemalteco se unió a este sueño y visitó a los jugadores para darles un mensaje de apoyo.
¡Gracias Señor Presidente por visita y mensaje de apoyo a la Selección de todos!, dice el post compartido por la Federación Nacional de Guatemala (FFG)
Mira aquí: