Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Presidente Bernardo Arévalo visita a la Selección Nacional

  • Por Jessica González
04 de septiembre de 2025, 11:39
El presidente de Guatemala visitó a la Selección Nacional. (Foto: FFG)

El presidente de Guatemala visitó a la Selección Nacional. (Foto: FFG)

Bernardo Arévalo visitó a la Selección Nacional previo al partido de esta noche. 

EN CONTEXTO: Así luce la Plaza de la Constitución previo al partido de la Selección Nacional

Ya está todo listo para el esperado encuentro entre la Selección Nacional y El Salvador, el cual se jugará este jueves a las 20:00 horas.

Con este partido, la Selección inicia el sueño de la Copa Mundial 2026 y el mandatario guatemalteco se unió a este sueño y visitó a los jugadores para darles un mensaje de apoyo.

¡Gracias Señor Presidente por visita y mensaje de apoyo a la Selección de todos!, dice el post compartido por la Federación Nacional de Guatemala (FFG)

Mira aquí: 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar