Diputados siguen sin llegar a acuerdos para un subsidio

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Varios sectores piden al Congreso agilizar las reformas necesarias para bajar el precio de los combustibles.

Transportistas urbanos y comerciantes intensificaron la presión por medidas de alivio económico ante el incremento en los precios de los combustibles, que ya impacta el costo de vida y el transporte público.

Ambos sectores solicitaron al Congreso de la República actuar para rebajar el costo del diésel y las gasolinas.

En Fraijanes, usuarios reportaron el aumento del pasaje entre Q3 y Q4, una tarifa no autorizada por la municipalidad, lo que se suma al ajuste aplicado a unidades colectivas en la capital y Mixco.

Por aparte, en la terminal de la zona 4, vendedores señalaron que el encarecimiento de los carburantes ha reducido la afluencia de compradores en los mercados hasta en un 50 %.

Vendedores de la Terminal rechazan la falta de soluciones por parte del gobierno y del Congreso respecto al alza de los combstibles. (Foto: Jorge Sente/Colaboración)

"Una pata costaba Q40 y ahora cuesta Q100, es demasiado el costo de los alimentos. Si no buscan solución, entonces vamos a tomar medidas", aseguró Evelyn Morales, comerciante.

Otra dirigente manifestó su rechazo a un posible subsidio a los combustibles, al considerar que beneficiaría solo a un grupo limitado.

"Pedimos al Congreso que luche por el beneficio de todo un pueblo y que elimine el IVA a los combustibles. Por esta razón los diputados ya no tendrán entrada a la Terminal", expresó Marcelo Rojas, dirigente.

Mantienen tarifas

Eddy Morataya, gerente de la Empresa Municipal de Transporte (EMT), informó que el alcalde Ricardo Quiñónez decidió mantener las tarifas del Transmetro en Q1 y Tu Bus en Q5, pese al encarecimiento de los hidrocarburos.

"Vemos con preocupación el alza de los combustibles y no se avizora que se estabilicen los precios", afirmó.

La EMT consume unos 5 mil galones de combustible al día, con un gasto cercano a Q1 millón mensual, por lo que ha tenido que ajustar la forma en que distribuye sus recursos.

350 quetzales de pérdidas diarias por unidad estiman transportistas aglutinados en Catug, debido al alza de los combustibles

Impacto en costos

Saúl Umaña, presidente de la Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos (Catug), explicó que el incremento del precio del diésel ha impactado en la capacidad operativa de los transportistas, pues representa el 27 % de sus costos de operación.

Las unidades de servicio urbano han aumentado Q3 a la tarifa del pasaje, debido al alza del diésel. (Foto: Archivo Nuestro Diario/Colaboración)

"Este insumo es uno de los principales costos del servicio y su incremento ha generado un efecto en cadena que ha encarecido todos nuestros gastos operativos, pues en promedio una unidad de transporte urbano consume entre 20 y 25 galones diarios, dependiendo de la ruta, el tráfico y las condiciones de operación", explicó Umaña.

También se han incrementado los mantenimientos preventivos y correctivos, repuestos y toda clase de insumo además de los costos administrativos.

14 empresas de transporte público están registradas ante la Municipalidad de Guatemala.

Sin acuerdo

Luego de varias semanas de discusión sobre la aprobación de un alivio económico por el alza de los combustibles, los diputados no llegan a acuerdo.

Ayer, los Jefes de Bloque del Congreso de la República se reunieron para buscar acuerdo en las propuestas de subsidio y de exoneración de impuestos.

Agentes de la PMT realizan operativos para evitar cobros excesivos al pasaje. (Foto: Municipalidad de Fraijanes/Soy502)

La bancada del partido Vamos insiste en una iniciativa mixta que incluye subsidio al diésel y exoneración del Impuesto de Distribución del Petróleo para las gasolinas y el diésel, debido a este último es el que más ha aumentado de precio.

Los diputados oficialistas insisten en que el subsidio es más viable, lo que es rechazado por las bancadas de oposición, quienes insisten en una propuesta mixta.

Los Jefes de Bloque acordaron reunirse de nuevo el lunes 13 de abril para discutir el tema y lograr acuerdos.