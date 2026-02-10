Versión Impresa
Préstamos “gota a gota”: Capturan a colombiano con droga en la zona 3

  • Por Geber Osorio
09 de febrero de 2026, 18:22
Ciudad de Guatemala
El capturado transportaba droga cuando fue detenido en un puesto de control de la PNC. (Foto ilustrativa: istock)

El detenido es señalado de ser distribuidor de droga y cobrador de préstamos denominados "gota a gota".

Hernando Valencia Loaiza, de 34 años, fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) en un puesto de control instalado en la avenida Elena y 25 calle de la zona 3 capitalina.

Este hombre originario de Colombia fue identificado por las autoridades cuando se transportaba en un vehículo de dos ruedas con placa de circulación M-222JYJ.

El detenido fue identificado como Hernando Valencia Loaiza, de nacionalidad colombiana. (Foto: PNC)
A Valencia Loaiza se le incautaron 18 bolsas pequeñas con marihuana, las cuales estarían listas para ser distribuidas.

Además, el detenido es un cobrador de préstamos denominados "gota a gota", según la información brindada por la PNC.

Al capturado se le incautaron 18 bolsitas con marihuana. (Foto: PNC)
Posteriormente fue trasladado al juzgado correspondiente para que resuelva su situación legal.

