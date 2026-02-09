Video: Bus escolar se incendia cuando transportaba a menores de edad

Los estudiantes lograron salir y resguardarse de este siniestro ocurrido en el Libramiento de Barberena.
Un bus escolar prendió en llamas este lunes 9 de febrero en el kilómetro 52 de la ruta a El Salvador (CA-1 oriente) en jurisdicción del libramiento de Barberena, Santa Rosa.
Por causas aún no establecidas, el microbús comenzó a incendiarse cuando transportaba a estudiantes.
A pesar del siniestro, no se reportaron personas heridas y los menores de edad lograrse resguardarse de las llamas.
El vehículo quedó calcinado en gran parte y obstaculizó durante varios minutos el paso con dirección al oriente, según indicó la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial).