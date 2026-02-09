Video: Bus escolar se incendia cuando transportaba a menores de edad

Provial atiende hecho de tránsito en el km 51.9 de ruta a El Salvador [CA-1 Oriente] jurisdicción del libramiento de Barberena, Santa Rosa. Vehículo incendiado mantiene obstruido el paso con dirección al oriente.@GuatemalaGob@CIV_Guatemala@mingobguate@surianobuezo pic.twitter.com/P8vrdBcPaP