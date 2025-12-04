Capturan a presunto asaltante cuando golpeaba a una mujer

-

Presunto asaltante capturado cuando golpeaba a una mujer que se negaba a entregarle sus pertenencias.

OTRAS NOTICIAS:

Un joven de 18 años fue sorprendido por agentes de la Policía Nacional Civil, cuando golpeaba a una mujer en una pasarela peatonal, luego que se opusiera a entregar sus pertenencias.

El presunto asaltante fue identificado como Herberth Arévalo, el cual fue identificado por medio del dispositivo MI3 ya que no portaba documento de identificación.

Antes de golpearla le pidió un quetzal a la mujer. (Foto: PNC)

La víctima narro que siempre utiliza esa ruta para llegar a su casa y fue interceptada por el ahora detenido que le pidió un quetzal a lo que ella le dijo que no tenía.

La respuesta de la mujer molestó al ladrón que le dio varios puñetazos en la cara y cuando cayó al suelo la empezó a patear para que soltara su bolso, cuando fue sorprendido por la Policía.

El joven fue trasladado a un juzgado para determinar su situación penal. (Foto: PNC)

Esto sucedió en pasarela del kilómetro 28, ruta interamericana, San Lucas, Sacatepéquez. A esta ubicación se presentaron elementos de Bomberos Voluntarios, quienes trasladaron a la mujer a un hospital mientras que El presunto delincuente fue esposado y trasladado al juzgado de la localidad.

* Con información de Jorge Senté