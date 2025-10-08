Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Se llevó a una menor de 4 años para abusar de ella

  • Por Susana Manai
08 de octubre de 2025, 07:55
La abuela de la menor escuchó los gritos y sorprendió al agresor alejándose del lugar junto a la niña.&nbsp; (Foto ilustrativa: istock)

La abuela de la menor escuchó los gritos y sorprendió al agresor alejándose del lugar junto a la niña.  (Foto ilustrativa: istock)

Los vecinos de la comunidad retuvieron al presunto agresor mientras llegaban las autoridades. 

TE PUEDE INTERESAR: La maestra que fue arrastrada por una correntada en Baja Verapaz 

Los gritos de la niña alertaron a su abuela quien se encontraba realizando tareas domésticas en el caserío El limoncito, aldea el Limón, Camotán, Chiquimula. 

La abuela indicó que, al percatarse de la situación, se dirigió a unos cafetales cerca de la vivienda cuando sorprendió a un hombre salir de los matorrales junto a la menor. 

Tras el hecho, vecinos de la comunidad retuvieron a Juventino "N" de 58 años y alertaron a la policía.

Tras la denuncia, el hombre fue capturado como presunto responsable de abusar sexualmente de una menor de cuatro años quien fue trasladada a un centro médico para realizar los estudios correspondientes. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar