Se llevó a una menor de 4 años para abusar de ella

Los vecinos de la comunidad retuvieron al presunto agresor mientras llegaban las autoridades.
Los gritos de la niña alertaron a su abuela quien se encontraba realizando tareas domésticas en el caserío El limoncito, aldea el Limón, Camotán, Chiquimula.
La abuela indicó que, al percatarse de la situación, se dirigió a unos cafetales cerca de la vivienda cuando sorprendió a un hombre salir de los matorrales junto a la menor.
Tras el hecho, vecinos de la comunidad retuvieron a Juventino "N" de 58 años y alertaron a la policía.
Tras la denuncia, el hombre fue capturado como presunto responsable de abusar sexualmente de una menor de cuatro años quien fue trasladada a un centro médico para realizar los estudios correspondientes.