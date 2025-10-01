Presupuesto 2026: Minex prevé abrir cinco nuevos consulados en EE. UU.

-

El Minex busca contar con más de Q 1,200 millones en 2026 y entre sus planes figura la ampliación de la red consular en EE. UU.

La Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso desarrolló una nueva jornada de audiencias públicas como parte del análisis del proyecto de presupuesto nacional para el próximo año.

Durante una de las reuniones, las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) justificaron la necesidad de contar con más fondos y elevar su asignación anual a Q 1,250.4 millones.

El titular de esa entidad, Carlos Ramiro Martínez, indicó que parte de ese dinero serviría para abrir cinco nuevos consulados en Estados Unidos y así llegar a más connacionales que residen en ese país.

Aunque evitó detallar las ciudades en las que se ubicarían tales centros, el funcionario aseguró que la intención es ampliar la atención consular en los siguientes estados:

Florida

Luisiana

California

Nuevo México

Minnesota

Según el ministro, en el presupuesto del Minex para 2026 también se contempla la apertura de otro consulado que estaba programado para este año, pero que no logró concretarse.

Además, habló de otro que cambiaría de ubicación, nuevamente sin especificar. No obstante, mencionó que sería uno por el cual abogó el diputado Roberto Calderón.

En su intervención, el legislador habló sobre la importancia de mover a San Diego un consulado que actualmente funciona en San Bernardino, "para que se pueda atender mejor a la gente que está al Sur de California".

Autoridades del Minex fueron entrevistadas por la Comisión de Finanzas del Congreso, para determinar la viabilidad de autorizar el presupuesto que solicitan para el próximo año. (Foto: Congreso)

Continúa la romería

Durante la nueva jornada de audiencias, la Comisión de Finanzas también escuchó las peticiones del Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef), Instituto de Fomento Municipal (Infom) y Contraloría General de Cuentas.

Igual que el Minex, las tres instituciones solicitaron un aumento en su presupuesto el próximo año e informaron sobre los planes y programas que buscan ejecutar.

Estos son los montos que se asigna a cada ente en el plan de gastos presentado por el Ejecutivo:

Mindef - Q 4,720.9 millones

- Q 4,720.9 millones Infom - Q 756.93 millones

- Q 756.93 millones Contraloría - Q 950 millones

De estas entidades, para la única que el Gobierno pide menos dinero es para la Defensa, que este año tuvo un disponible de Q 4,863.75 millones. Esto quiere decir que, si se aprueba la propuesta, su techo de gastos se reduciría en Q 142.84 millones.

El ministro de la Defensa, Henry Saenz, durante su exposición ante la Comisión de Finanzas. (Foto: Congreso)

Piden más información

Después de escuchar los argumentos y solicitudes de las autoridades, el presidente de la sala legislativa, Julio Héctor Estrada, pidió información adicional sobre los planes para 2026.

Según el parlamentario, esto permitirá hacer un análisis más certero de las necesidades que cada institución presenta.