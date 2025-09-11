¿Realmente cuidas tu salud? La clave está en un simple chequeo anual

En un mundo donde las rutinas diarias suelen absorber la mayor parte del tiempo, muchas personas dejan de lado un aspecto fundamental: su salud.
Los chequeos médicos anuales son una de las herramientas más efectivas de la medicina preventiva, ya que permiten identificar a tiempo posibles enfermedades y darles tratamiento oportuno.
El doctor Luis Méndez, médico y cirujano, explicó que en cada chequeo se realizan procedimientos básicos pero de gran importancia.
Entre ellos, el control de triglicéridos, colesterol y niveles de azúcar, indicadores claves para conocer el estado del sistema cardiovascular y metabólico.
"Un chequeo anual no solo se trata de atender un malestar, sino de anticiparse a enfermedades que podrían complicarse con el tiempo. La prevención es la base de una buena calidad de vida", enfatizó Méndez.
Por su parte, el doctor Victor Pacajoj indicó que el costo de un chequeo puede variar, pero en promedio oscilan entre Q300, tomando en cuenta que la consulta médica en Biomedic tiene un valor de Q200, y que los análisis complementarios están disponibles a bajo costo.
Ambos especialistas coincidieron en que lo más importante es prevenir antes que lamentar, y advirtieron sobre la automedicación y la costumbre de acudir al médico únicamente cuando se presenta dolor o malestar.
La invitación de los profesionales es clara: invertir en la salud hoy es garantizar bienestar mañana.
Consejos
- Agenda un chequeo anual: No esperes a sentirte mal, la prevención puede marcar la diferencia.
- Mantén una alimentación balanceada: Reduce grasas saturadas y azúcares, e incluye frutas, verduras y proteínas magras.
- Haz actividad física regularmente: Caminar, correr o practicar un deporte al menos 30 minutos al día.
- Evita la automedicación: Consulta siempre a un médico antes de tomar cualquier medicamento.
- Descansa adecuadamente: Dormir entre 7 y 8 horas diarias ayuda a fortalecer el sistema inmunológico.