¿Realmente cuidas tu salud? La clave está en un simple chequeo anual

-

En un mundo donde las rutinas diarias suelen absorber la mayor parte del tiempo, muchas personas dejan de lado un aspecto fundamental: su salud.

Los chequeos médicos anuales son una de las herramientas más efectivas de la medicina preventiva, ya que permiten identificar a tiempo posibles enfermedades y darles tratamiento oportuno.

El doctor Luis Méndez, médico y cirujano, explicó que en cada chequeo se realizan procedimientos básicos pero de gran importancia.

Cuidar tu salud es una de las mejores inversiones. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Entre ellos, el control de triglicéridos, colesterol y niveles de azúcar, indicadores claves para conocer el estado del sistema cardiovascular y metabólico.

"Un chequeo anual no solo se trata de atender un malestar, sino de anticiparse a enfermedades que podrían complicarse con el tiempo. La prevención es la base de una buena calidad de vida", enfatizó Méndez.

Cuidar los temas de salud es el consejo de los profesionales. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Por su parte, el doctor Victor Pacajoj indicó que el costo de un chequeo puede variar, pero en promedio oscilan entre Q300, tomando en cuenta que la consulta médica en Biomedic tiene un valor de Q200, y que los análisis complementarios están disponibles a bajo costo.

Ambos especialistas coincidieron en que lo más importante es prevenir antes que lamentar, y advirtieron sobre la automedicación y la costumbre de acudir al médico únicamente cuando se presenta dolor o malestar.

Los pacientes deben atender las recomendaciones de los médicos. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

La invitación de los profesionales es clara: invertir en la salud hoy es garantizar bienestar mañana.

Consejos