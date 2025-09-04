Nutrición Profesional: Evita Dietas Mágicas

-

La alimentación es la base de una vida saludable y equilibrada. Así lo asegura Débora Fuentes, nutricionista con 13 años de experiencia y representante de la Clínica de Nutrición y Alimentación (CNA), quien destaca que la clave está en aprender a coordinar y combinar alimentos para potenciar sus beneficios.

Según la especialista, las verduras y vegetales deben ocupar un lugar primordial en el plato, sobre todo en el almuerzo y la cena, ya que aportan fibra, vitaminas y minerales esenciales para el organismo.





Comer saludable ayuda a tener energía, fuerza y ánimo durante el día. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

"Una dieta balanceada no se trata de prohibiciones, sino de organización y equilibrio; cualquier alimento puede ser parte de nuestro menú siempre que se respete la porción adecuada", puntualiza.

Fuentes también advierte sobre los riesgos de seguir "recetas mágicas" o dietas extremas que circulan en redes sociales para bajar de peso. "Cada persona tiene necesidades específicas, por lo que lo recomendable es contar con el acompañamiento de un profesional en nutrición", recalca.





La nutricionista recuerda que la buena alimentación es un estilo de vida, no una moda pasajera y agrega: "Comer bien no es complicado, solo requiere información correcta y disposición para cuidar de nuestra salud todos los días".





Las verduras no deben de faltar en las comidas, principalmente en el almuerzo y cena. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Consejos prácticos

