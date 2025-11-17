Primer adelanto y fecha de estreno del live action de "Moana"

- El primer vistazo de la adaptación de la princesa del océano ha sorprendido al público. ENTÉRATE: La espera termina: ¿cuándo se estrena 'Moana 2' en Disney+? Tras el rotundo éxito de la segunda película animada en la taquilla internacional, Disney no ha tardado en llevar la historia al live action. Disney sorprende con el primer adelanto de Moana. (Foto: X) La compañía ha compartido el primer teaser tráiler de Moana, donde se muestra la belleza de la isla de Motunui y la tropicalidad que la caracteriza. La conexión de Moana con el océano es el eje central del primer vistazo, dejando en segundo plano a Maui, el semidiós, quien aparece de espaldas por unos segundos. Moana vuelve con un teaser que captura su esencia original. (Foto: X) LEE: Película de Disney "Moana" crea controversia antes de su lanzamiento El adelanto no ha tardado en viralizarse debido a que conserva la esencia de la saga original y Catherine Laga'aia, quien da vida a la protagonista, ha logrado ganarse el cariño de los fanáticos por su actuación y parecido con el personaje. Laga’aia recibe elogios por su presencia y actuación. (Foto: X) El proyecto se estrenará el 10 de julio de 2026 y se perfila como uno de los estrenos más esperados y taquilleros del próximo año. The first teaser



