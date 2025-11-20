Primer tráiler de "Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha"

-

La precuela se centra en el origen de Haymitch Abernathy.

La saga de ciencia ficción y drama se prepara para regresar a la pantalla grande con una historia fresca y renovada.

La cinta explora la brutal 50 edición de los juegos. (Foto: X)

A un año del estreno de Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha, Lionsgate comparte el primer adelanto oficial de la cinta.

En el tráiler se nos presenta a un joven Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada, quien deberá sobrevivir a la 50 edición de los juegos más despiadados del capitolio.

El adelanto muestra el doble de tributos en la arena. (Foto: X)

A diferencia de las demás competiciones, el número de tributos de cada distrito será el doble, por lo que habrá el doble de fallecidos en la arena.

La película se sitúa décadas antes de la saga original. (Foto: X)

La precuela se ubica 24 años antes de los sucesos ocurridos en Los juegos del hambre y 40 años después de la Balada de pájaros cantores y serpientes.

La precuela revela cómo Haymitch logró sobrevivir. (Foto: X)

Abernathy, quien es interpretado por Woody Harrelson en la línea principal, se convierte en el mentor del Distrito 12, ayudando a Katniss y Peeta a sobrevivir, por lo que en el filme se retratará cómo sobrevivió. La cinta se estrena el 20 de noviembre de 2026.