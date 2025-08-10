Primer vistazo oficial a la temporada 2 de "One Piece"

-

La tripulación Sombrero de Paja se prepara para nuevas aventuras en alta mar.

La plataforma de streaming ha compartido el primer adelanto oficial de la segunda temporada de una de las adaptaciones de anime más esperadas y queridas por el público.

La adorada tripulación de piratas de Sombrero de Paja por fin se pone en rumbo hacia la gran ruta, enfrentándose a nuevos desafíos luego de que Monkey D. Luffy obtuviera su primera recompensa en la primera temporada de One Piece.

Nico Robin, Smoker y el gigante Brogy se unen a la épica travesía pirata. (Foto: X)

En el adelanto se presentan a los nuevos personajes que serán clave en la historia, como la arqueóloga Nico Robin, interpretada por Lera Abova; el vicealmirante de la Marina conocido como Smoker, el cazador blanco, por Callum Kerr; y Brogy, el ogro rojo, uno de los dos piratas gigantes guerreros, al que da vida Brendan Murray.

La producción confirma que la temporada 3 está lista para zarpar. (Foto: X)

A pesar de que aún sigue sin tener fecha de estreno para 2026, Netflix confirma que "La temporada 3 está a punto de zarpar", haciendo referencia a que comenzarán la preproducción pronto.