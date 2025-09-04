Primera academia municipal para motoristas en Santa Catarina Pinula

-

La academia para motoristas contará con jornadas nocturnas.

La Municipalidad de Santa Catarina Pinula anunció que pronto inaugurará la primera academia municipal de educación vial dirigida a motoristas en Guatemala.

El alcalde Sebastián Siero informó que el proyecto se encuentra en su etapa final de preparación y que en los próximos días se dará a conocer la fecha oficial de apertura, los requisitos de inscripción y los horarios que estarán disponibles.

La academia contará con clases teóricas y prácticas impartidas por personal de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Santa Catarina Pinula.

Los participantes aprenderán normativa de tránsito, señales viales y conducción segura para motociclistas.

El objetivo es que los usuarios adquieran conocimientos básicos de educación vial, reduzcan el riesgo de accidentes y eviten sanciones, especialmente por falta de licencia, una de las infracciones más comunes en el municipio.

Las clases se organizarán en grupos para jóvenes, para mujeres y para cualquier persona interesada en aprender a conducir una motocicleta.

Además, se incluirá un espacio de enseñanza para que los niños aprendan sobre educación vial y uso de bicicleta.

El programa será gratuito para quienes se inscriban y la municipalidad pondrá a disposición motocicletas y bicicletas para el caso de los niños, aunque los participantes también podrán llevar su propio transporte.

Asimismo, para atender a la población que trabaja en horarios diurnos, las instalaciones de la academia contará con horarios nocturnos.

Hasta el momento ya se encuentran instalados los semáforos, la señalización vertical y el alumbrado; siendo los últimos detalles los trabajos de señalización horizontal, siembra de grama, construcción de parqueo y acabados en el salón de clases.

El complejo contará con una parada cercana del transporte municipal Transpinula, espacio para estacionamiento de vehículos y buses para trasladar a estudiantes de escuelas del municipio que participen en el programa de educación vial.

Siero destacó que más del 30 % de los accidentes viales involucran a motoristas que no recibieron formación previa.

Este proyecto busca disminuir la cantidad de accidentes, mejorar la circulación, fomentar la cultura de cortesía vial y respeto a las leyes de tránsito.