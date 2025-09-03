Guatemala celebra su excelencia culinaria: ¡Conoce a los ganadores del Tenedor de Oro

- Descubre la Feria Alimentaria 2025 en Guatemala. El prestigioso Galardón Tenedor de Oro premió lo mejor de la gastronomía nacional. LEE TAMBIÉN: ¡Alerta Vial! Autoridades se unen para frenar tragedias en la ruta al Occidente Uno de los momentos más destacados de la jornada inaugural de la Feria Alimentaria 2025 fue la entrega del Galardón Tenedor de Oro, el reconocimiento más prestigioso de la gastronomía guatemalteca, que celebra el talento, la trayectoria y el aporte al desarrollo culinario del país. Estos reconocimientos reafirman el compromiso del sector por alcanzar altos estándares de calidad, creatividad e innovación en la cocina nacional. Los estudiantes también tienen una oportunidad de mostrar su talento. (Foto: Sandra Sebastián/Colaborador) Durante los tres días del evento, 1, 2 y 3 de septiembre, la feria contó con una vitrina comercial con más de 130 marcas nacionales e internacionales, congresos especializados y competencias culinarias, como el Senior y Junior Chef, que permiten visibilizar a los nuevos talentos de la gastronomía. Feria Alimentaria 2025 abre sus puertas y premia la excelencia culinaria en Guatemala. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora) Encuentro anual La Feria Alimentaria se desarrolló en el Centro de Convenciones del Grand Tikal Futura Hotel, con la asistencia de más de 5 mil personas, como chefs, empresarios, estudiantes, marcas y profesionales del sector, en un espacio de intercambio, innovación y oportunidades de negocio. Galardonados Restaurante del Año : Los Cebollines

: Los Cebollines Personaje del Año : Grupo Tre Fratelli

: Grupo Tre Fratelli Academia Culinaria del Año : Alta Cocina Camille

: Alta Cocina Camille Chef del Año: Tito Tamayo