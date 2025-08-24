Primera titularidad y asistencia para Olger Escobar en la MLS

-

Primera titularidad y el premio fue una asistencia. El seleccionado guatemalteco Olger Escobar sigue en pleno ascenso con el Montreal en la MLS.

Arrancó de inició y a los 9 minutos filtró un balón al ucraniano Hennadiy Synchuk para el tanto con el que el Montreal encaminó el triunfo 3-2 sobre el Austin, en la semana 28 de la máxima liga estadounidense.

GOOOOL de @cfmontreal y pone a sonar la campana en la tribuna.



Olger Escobar hace un pase profundo y Synchuk define para abrir el marcador.



#MLSSeasonPass: https://t.co/QKopJ3keEC pic.twitter.com/jHyZppG5a8 — MLS Español (@MLSes) August 23, 2025

Escobar ya suma 7 juegos consecutivos con participación en la Liga, con un gol y una asistencia. Además, tiene 3 presentaciones en la Leagues Cup.

Antes de unirse a la concentración de la Selección de Guatemala, para los duelos ante El Salvador y Panamá, en la eliminatoria mundialista, Olger y el Montreal visitarán Toronto para el clásico de Canadá, el próximo sábado.

Se juega el domingo

Mientras, el duelo de guatemaltecos entre Arquímides Ordóñez y Rubio Rubín en la USL no se dio el sábado debido a que el partido entre el Loudoun United FC y el Charlestoy Battery se suspendió por condiciones climáticas.

El duelo se realizará este domingo, a partir de las 3 de la tarde, siempre en la cancha de Patriots Point.