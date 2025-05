Primo de Jimena quedó ligado a proceso penal por el femicidio ocurrido en Retalhuleu

-

Jimena Jerónimo de 13 años desapareció el 18 de abril, un día después su cuerpo fue localizado con señales de violencia. El Ministerio Público acusó a su primo, Franklin Gustavo Aceituno Argueta de cometer el crimen. Este quedó ligado a proceso penal por femicidio.

Este 15 de mayo se desarrolló la audiencia de primera declaración en contra de Franklin Gustavo Aceituno Argueta, primo de Jimena Jerónimo y principal sospechoso del crimen.

La Fiscalía contra el delito de Femicidio del Ministerio Público, imputó los hechos en contra de Aceituno y mostró los indicios recabados en su contra.

Los fiscales le imputaron el delito de femicidio, debido a que Jimena murió a causa de un trauma craneoencefálico, es decir un golpe en la cabeza. Y según cámaras de vigilancia, Aceituno fue la última persona que estuvo con Jimena cuando esta aún estaba con vida.

Pero además, le imputaron el delito de violación, ya que según un peritaje biológico realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), se localizó semen y espermas en el cuerpo de la víctima. Estos fluidos corresponden al acusado.

Es decir, que con los indicios recabados hasta el momento, hay sospecha que el primo de la víctima, la llevó a un área desolada en donde la violó y luego la mató.

(Foto: MP)

Juez no acepta los dos delitos

La audiencia se desarrolló en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer y Violencia Sexual del departamento de Retalhuleu.

El juez a cargo de la audiencia resolvió ligar a proceso penal a Aceituno Argueta, aunque solo por el delito de femicidio.

A criterio del juez, el delito de violación "se subsume" en el de femicidio, por lo que no aceptó ligarlo a proceso penal por los dos delitos, aunque ambos son distintos.

Según la ley, femicidio es: "Muerte violenta de una mujer, ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, en ejercicio del poder de género en contra de las mujeres".

Mientras, violación es: Quien, con violencia física o psicológica, tenga acceso carnal vía vaginal, anal o bucal con otra persona, o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos, por cualquiera de las vías señaladas, u obligue a otra persona a introducírselos a sí misma".

El juez además, envió a Aceituno a prisión preventiva y fijo un plazo de tres meses para que el Ministerio Público concluya la investigación.

La audiencia de etapa intermedia quedó programada para el 01 de septiembre de 2025.

El caso

Según la investigación de la Fiscalía, la familia de la menor se encontraba participando en un evento de la comunidad, cuando desapareció el 18 de abril pasado.

Jimena quería usar un celular, pero no tenía acceso a internet, por lo que su mamá le dio Q8 para que fuera a una tienda cercana. La menor llegó a la tienda, pero no le pudieron dar la recarga, por lo que se regresó pero ya no llegó a su casa.

La Fiscalía cuenta con videos de cámaras de seguridad en los que se observa esos últimos movimientos de la menor.

Los videos más reveladores son a partir de las 22 horas, pues se observa que la menor de edad viaja en una motocicleta como copiloto.

El que maneja la moto es Franklin Gustavo Aceituno Argueta, primo de la víctima y capturado acusado del crimen.

Una cámara captó el momento en que Jimena Jerónimo va en una motocicleta con su primo Franklin Aceituno. (Foto: Soy502)

En las cámaras se observa cómo pasan por un sector del municipio a las 22:30 horas, esa fue la última vez que se ve con vida a Jimena.

Esa misma cámara captó una hora después a Franklin Aceituno, pero ya iba solo.

La cámara de seguridad captó a Franklin Aceituno. (Foto: Soy502)

El cuerpo de la menor fue localizado a unos 7 kilómetros del lugar de desaparición el 19 de abril pasado.

De acuerdo con los investigadores, el capturado tiene antecedentes por hurto. Además, en la comunidad es conocido porque hace robos, se droga y en una oportunidad lo intentaron linchar.