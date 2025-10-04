Pelea por una vivienda termina con la muerte de tres familiares en Huehuetenango

La fuerte discusión acabó con la muerte de tres integrantes de la familia.
Una pelea entre primos enlutó a una familia en una vivienda ubicada en la colonia El Recreo Jumaj, zona 6 de Huehuetenango.
Según la investigación, Sergio de 55 años de edad, llevaba meses exigiéndole a su primo Iván y a su tía Aura Morales Chávez, de 60 años, que desocuparan la casa que compartían.
Pero, al no cumplir sus exigencias, Sergio comenzó a discutir y terminó asesinándolos.
Minutos después, al dimensionar lo que había hecho, se quitó la vida con la misma arma.
Bomberos Voluntarios reportaron que al llegar al lugar, las 3 personas ya no contaban con signos vitales.
Iván Morales era miembro del Centro de Salud Sur, Huehuetenango. Amigos y compañeros lamentaron su deceso con una esquela publicada en redes sociales.