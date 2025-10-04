Versión Impresa
Pelea por una vivienda termina con la muerte de tres familiares en Huehuetenango

  • Por Maria Fernanda Gallo
04 de octubre de 2025, 10:59
Tres integrantes de la familia terminaron muertos. (Foto: Archivo/Soy502)

Tres integrantes de la familia terminaron muertos. (Foto: Archivo/Soy502)

La fuerte discusión acabó con la muerte de tres integrantes de la familia.

Una pelea entre primos enlutó a una familia en una vivienda ubicada en la colonia El Recreo Jumaj, zona 6 de Huehuetenango.

Según la investigación, Sergio de 55 años de edad, llevaba meses exigiéndole a su primo Iván y a su tía Aura Morales Chávez, de 60 años, que desocuparan la casa que compartían.

Pero, al no cumplir sus exigencias, Sergio comenzó a discutir y terminó asesinándolos.

Minutos después, al dimensionar lo que había hecho, se quitó la vida con la misma arma. 

Bomberos Voluntarios reportaron que al llegar al lugar, las 3 personas ya no contaban con signos vitales.

Iván Morales era miembro del Centro de Salud Sur, Huehuetenango. Amigos y compañeros lamentaron su deceso con una esquela publicada en redes sociales.

