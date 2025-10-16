Procesan a cuatro personas por lavado de dinero de mas de Q3 millones

La investigación surgió tras movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias.
Cuatro personas fueron ligadas a proceso penal por el delito de lavado de dinero u otros activos.
Entre ellas se encuentra una representante legal identificada como Llecica A., junto a Sofía C., Selvin A. y Gladis M.
La investigación indica que las autoridades detectaron transacciones bancarias sospechosas en las que los señalados habrían recibido 377 mil 286 dólares y la cantidad de Q3,908,879.38 (Tres millones novecientos ocho mil ochocientos setenta y nueve quetzales con treinta y ocho centavos) en distintas cuentas.
La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público (MP) por la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, luego de identificar movimientos financieros considerados irregulares.
El caso continúa bajo reserva mientras avanzan las diligencias judiciales correspondientes, indicó el MP.