Presentadoras Yensy López y Ana Lucía Suruy alertan por estafas en su nombre

Las presentadoras de televisión Yensy López y Ana Lucía Suruy alertaron a sus seguidores a no dejarse engañar por páginas falsas en redes sociales, que usan su imagen fuera de contexto, para cometer estafas.

Las comunicadoras hicieron un video para evitar que quienes siguen estas cuentas, sean estafados por personas sin escrúpulos, que crean contenido falso o funcionan para acercarse a los internautas, y así para robar datos e información personal de quien las consume.

"Estas no somos nosotras, esta página está utilizando nuestros rostros para crear imágenes con inteligencia artificial, se están aprovechando no solo de nuestra imagen para generar ingresos a través de Facebook, sino también crean fotografías en un contexto inapropiado, esto ya nos ha generado consecuencias", explicaron.

"Si bien somos figuras públicas nadie tiene derecho a tomar nuestros rostros y crear este tipo de imágenes, nos encanta subir imágenes en nuestras cuentas para compartir con ustedes, pero el hecho de que estén creando estas imágenes es completamente repudiable", agregaron.

"Hacemos un llamado a nuestros seguidores para que puedan reportar estas cuentas y eviten replicar este tipo de imágenes que salen de contexto, hay otras páginas que están tomando estas fotografías y las replican, a pesar de que es evidente que están usando IA. Aún hay personas que creen que las imágenes son reales, por ello les hacemos el llamado a no creer que estas fotos son reales", dijeron.

"Lamentamos que este tipo de páginas saquen de contexto nuestra imagen y nos perjudiquen. hoy nos pasa a nosotras pero mañana a ustedes".

Quienes ingresan a este tipo de contenido corren el riesgo de comprometer su información personal y el de su banca.

