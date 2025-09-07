Operativos en El Gallito dejó a más de 30 personas detenidas

-

Estos son los resultados de los capturados y lo que se incautó luego de los allanamientos en la zona 3 y otros sectores.

Este domingo 7 de septiembre se realizó un operativo de gran magnitud en el Barrio El Gallito, en donde participaron más de 200 fiscales del Ministerio Público (MP), junto a más de 500 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos del Ejército de Guatemala.

Un total de 96 allanamientos fueron coordinados, según indicó el MP, los cuales se llevaron a cabo en el Barrio El Gallito, colonia Colón Argueta y en el Asentamiento "Las Calaveras", de la zona 3.

Los principales allanamientos se dieron en el Barrio El Gallito. (Foto: PNC)

Asimismo, se realizaron las demás diligencias en la zona 7 y 12 capitalina, en el municipio de San Miguel Petapa y en el departamento de Jutiapa.

Las capturas

Según informó la PNC, detuvieron a 19 presuntos pandilleros que fueron aprehendidos por orden judicial y 6 reos notificados, sindicados de los delitos de asociación ilícita, obstrucción extorsión de tránsito de forma continuada, asociación y licitación, asesinato y extorsión.

Un total de 32 detenciones se dieron este domingo 7 de septiembre. (Foto: PNC)

Las órdenes de captura fueron emitidas por un juzgado de la capital a finales de agosto y el 2 de septiembre del presente año, dijeron las autoridades.

Los otros 7 detenidos se dieron en flagrancia, para hacer un total de 32 capturados que presuntamente pertenecen a la Mara Salvatrucha.

Uno de los capturados se encargaba de vigilar el área. (Foto: PNC)

Lo incautado

Se localizaron 3 vehículos, 3 fusiles, 1 escopeta, 7 pistolas, un revólver, 40 municiones, marihuana, 18 radios portátiles, 9 discos duros, 3 pesas digitales, 3 máquinas contadoras de dinero, 6 celulares, 5 cámaras de video vigilancia, un chaleco antibalas y dinero en efectivo.

Fusiles, cargadores y municiones son algunas de las incautaciones durante operativos. (Foto: PNC)

En los allanamientos también se encontraron a 5 menores, según detalló la PNC.

Dinero en efectivo fue allanado durante las diligencias. (Foto: PNC)

Con estos operativos, se logra resolver 4 casos de asesinatos, ocurridos este año en la capital y también en seguimiento a diferentes denuncias interpuestas este año, por casos de extorsión, aseguraron las autoridades.