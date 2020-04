“Al igual que muchos, siento tristeza por no ver a nuestro amado Nazareno y a su Santísima Madre en las calles de Guatemala”, escribió Kevin Rustrián en su cuenta de Facebook al compartir un peculiar álbum de fotos.

Kevin compartió imágenes del recorrido que hizo en 2019 la consagrada imagen de Cristo Rey de la iglesia de Candelaria. Sin embargo, decidió utilizar de escenario las calles vacías y colocar en el centro la instantánea impresa para encajarla con el entorno. De esta forma, pareciera que la procesión recorre las calles en este 2020. El joven lamenta que esta Semana Santa no haya procesiones, pero entiende que era necesario suspender las actividades religiosas y masivas por la emergencia del Covid-19

Kevin explicó a Soy502 que, apoyado por dos amigos fotógrafos y devotos de Cristo Rey, decidieron contrastar las fotos del año pasado en los mismos lugares que recorrería la procesión en esta Semana Santa.

“El proyecto se realizó bien temprano un domingo, eso ayudó mucho a que las calles se vieran vacías. Nos teníamos que arriesgar un poco a estar a media calle o a que salieran carros o personas en las fotos pero finalmente quedaron bien”, describió Rustrián.

El devoto cucurucho narró que junto a los fotógrafos realizaron las nuevas imágenes. La nostalgia los invadió, cuenta.

“Todas las fotos de referencia son nuestras, realizadas el Jueves Santo de 2019. Hoy, el día que no salió la procesión, la nostalgia nos invadió pero sabemos que esto es por el bien del país”, afirmó Rustrián.

Los timbales callados

Rustrián escribió en su Facebook que esta situación los hará valorar más como católicos el amor al prójimo. “Sin duda esto nos hará valorar más todo lo que vivimos y con quien lo vivimos, tantas anécdotas de una de las procesiones con más historia de nuestro país”, escribió.

Al consultarle sobre cómo vivió este proceso de Cuaresma y Semana Santa, Rustrián explicó que guardaba la esperanza de que la situación no empeorara en el país. Sin embargo, las medidas del gobierno y el toque de queda cambió todo.

“En días anteriores daba tristeza pensar que no había procesiones. Pero, en este Jueves Santo la nostalgia se siente. Me afectó saber que no habría actividades religiosas y mucho menos esta procesión”, agregó.

Finalmente, narró que se sienten satisfechos con sus amigos fotógrafos y devotos puesto que “jamás me imaginé que las fotos fueran a ser del agrado de muchos”.

“Han reaccionado varias personas. Me siento satisfecho, de cierta forma nos acercó a los recuerdos y nos está haciendo un poco más llevadero el día grande, el día de Jesús de Candelaria”, finalizó.