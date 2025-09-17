Producción de limón persa crece gracias a los huertos familiares

-

Familias aprenden técnicas de cultivo de limón persa para mejorar producción, economía y aprovechar la tierra en sus parcelas.

La siembra de limoneros se ha convertido en una práctica común en distintas áreas de Santa Lucía Cotzumalguapa, donde muchas familias cultivan este fruto tanto para consumo propio como para la venta.

Uno de estos casos es el de la familia de Juana Gómez, vecina de la aldea Río Santiago, quien desde hace más de diez años se dedica al cuidado y producción del limón persa.

El fruto es muy rico en vitaminas y su uso tiene bastante demanda. (Foto: Manuel Peralta/Colaborador)

Con la ayuda de sus nietas, Sofía y Kimberly, doña Juana realiza cada una de las etapas que requiere este cultivo, desde la preparación de la tierra hasta la cosecha de los frutos.

"Ha sido un proceso de mucho aprendizaje, pero gracias a los talleres que nos han impartido en la escuela de Cañaveral 2, ahora sabemos cómo manejar mejor nuestros huertos", comentó doña Juana, mientras mostraba orgullosa los limoneros que forman parte de su parcela.

La producción de limón inicia con la siembra de las plantas. (Foto: Manuel Peralta/Colaborador)

El proceso de producción es constante y requiere dedicación: preparación del suelo, plantación, aplicación de abono, riego, poda y finalmente la cosecha.

Según los agricultores locales, el limón es un fruto que prospera en climas cálidos y soleados. Los árboles comienzan a dar frutos entre los tres y cinco años de edad, y conforme pasan los años, aumentan su productividad.

La cosecha se da en todo el año pero alcanza su mayor pico entre mayo y septiembre. (Foto: Manuel Peralta/Colaborador)

Una vez establecidos, los huertos pueden convertirse en una fuente importante de ingreso económico, además de proveer a las familias de un cítrico fresco y nutritivo.

Para muchas mujeres, como doña Juana, estos huertos representan no solo un sustento, sino también una tradición que fortalece el trabajo en familia y el valor de aprovechar la tierra.

Juana Gómez, vecina de aldea Río Santiago, se dedica a esta labor desde hace una década. (Foto: Manuel Peralta/Colaborador)

A tomar en cuenta