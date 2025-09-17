Producción de limón persa crece gracias a los huertos familiares

Familias aprenden técnicas de cultivo de limón persa para mejorar producción, economía y aprovechar la tierra en sus parcelas.
La siembra de limoneros se ha convertido en una práctica común en distintas áreas de Santa Lucía Cotzumalguapa, donde muchas familias cultivan este fruto tanto para consumo propio como para la venta.
Uno de estos casos es el de la familia de Juana Gómez, vecina de la aldea Río Santiago, quien desde hace más de diez años se dedica al cuidado y producción del limón persa.
Con la ayuda de sus nietas, Sofía y Kimberly, doña Juana realiza cada una de las etapas que requiere este cultivo, desde la preparación de la tierra hasta la cosecha de los frutos.
"Ha sido un proceso de mucho aprendizaje, pero gracias a los talleres que nos han impartido en la escuela de Cañaveral 2, ahora sabemos cómo manejar mejor nuestros huertos", comentó doña Juana, mientras mostraba orgullosa los limoneros que forman parte de su parcela.
El proceso de producción es constante y requiere dedicación: preparación del suelo, plantación, aplicación de abono, riego, poda y finalmente la cosecha.
Según los agricultores locales, el limón es un fruto que prospera en climas cálidos y soleados. Los árboles comienzan a dar frutos entre los tres y cinco años de edad, y conforme pasan los años, aumentan su productividad.
Una vez establecidos, los huertos pueden convertirse en una fuente importante de ingreso económico, además de proveer a las familias de un cítrico fresco y nutritivo.
Para muchas mujeres, como doña Juana, estos huertos representan no solo un sustento, sino también una tradición que fortalece el trabajo en familia y el valor de aprovechar la tierra.
A tomar en cuenta
- Selección del terreno: Elige un lugar con clima cálido y soleado. El terreno debe tener buen drenaje, ya que el exceso de agua puede dañar las raíces.
- Preparación del suelo: Limpia el área de maleza y piedras, afloja la tierra y agrega materia orgánica o composta para enriquecerla. El pH ideal del suelo está entre 5.5 y 6.5.
- Época de siembra: Se recomienda plantar durante la época de verano, cuando las temperaturas son más estables y cálidas.
- Plantación: Abre un hoyo de al menos 50 cm de ancho y 50 cm de profundidad; coloca la planta en el centro, asegurándote de que las raíces estén bien extendidas. Cubre con tierra y presiona suavemente alrededor del tronco.
- Riego: El riego debe ser constante, especialmente en los primeros meses después de la siembra. Evita encharcar el terreno; es mejor regar con poca agua pero de forma frecuente.
- Fertilización: Aplica abono orgánico o fertilizantes ricos en nitrógeno, fósforo y potasio. Fertiliza cada tres meses para estimular el crecimiento y la producción.
- Cuidados del árbol: Realiza podas ligeras para darle forma al árbol y permitir el ingreso de luz. Controla plagas comunes como pulgones, cochinillas y ácaros.
- Tiempo de producción: Los árboles de limón comienzan a dar frutos entre los 3 y 5 años de edad. Con buenos cuidados, su producción aumenta con el tiempo y puede durar más de 20 años.