Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Profanan tumba y queman cadáver en Tiquisate, Escuintla

  • Con información de Manuel Peralta
03 de enero de 2026, 21:34
El cuerpo fue sacado del nicho y posteriormente quemado. (Foto: Shutterstock)

El cuerpo fue sacado del nicho y posteriormente quemado. (Foto: Shutterstock)

El hombre que recién había sido enterrado, era investigado por actividades de sicariato.

OTRAS NOTAS: Rescatan cuerpo de hombre que se ahogó en el lago Atitlán

Luego de cuatro días de haber sepultado a Carlos Josué Galindo Sánchez, de 27 años, alias "Yaya", su tumba fue profanada y sus restos quemados.

El hecho se registró en el cementerio general de Pueblo Nuevo Tiquisate, Escuintla, en donde desconocidos aprovecharon la oscuridad y silencio de la madrugada para abrir el nicho, sacar el féretro y prenderle fuego al cuerpo.

Detectives de la Policía Nacional Civil (PNC) y técnicos en escena de crimen del Ministerio Público acudieron para buscar huellas dactilares y otros indicios útiles para la investigación.

Sucesos, cementerio, profanación de tumbas, Escuintla, 02
Las autoridades llegaron al lugar del hecho. (Foto: Manuel Peralta / Soy502)

Señalado

Alias "Yaya" murió durante un ataque armado el 28 de diciembre frente a una tienda en la 8a. calle entre 5a. y 6a. avenida de la zona 2 de este municipio, y dos días después fue sepultado.

Según la PNC, Galindo Sánchez fue investigado por su presunta participación en muertes violentas en Escuintla, tenía antecedentes por participar en un motín de presos en 2018, tiempo en el que estuvo en prisión.

Las autoridades investigan a los responsables del acto en contra del cádaver. (Foto: Manuel Peralta)
Las autoridades investigan a los responsables del acto en contra del cádaver. (Foto: Manuel Peralta)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar