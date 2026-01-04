Profanan tumba y queman cadáver en Tiquisate, Escuintla

-

El hombre que recién había sido enterrado, era investigado por actividades de sicariato.

Luego de cuatro días de haber sepultado a Carlos Josué Galindo Sánchez, de 27 años, alias "Yaya", su tumba fue profanada y sus restos quemados.

El hecho se registró en el cementerio general de Pueblo Nuevo Tiquisate, Escuintla, en donde desconocidos aprovecharon la oscuridad y silencio de la madrugada para abrir el nicho, sacar el féretro y prenderle fuego al cuerpo.

Detectives de la Policía Nacional Civil (PNC) y técnicos en escena de crimen del Ministerio Público acudieron para buscar huellas dactilares y otros indicios útiles para la investigación.

Las autoridades llegaron al lugar del hecho. (Foto: Manuel Peralta / Soy502)

Señalado

Alias "Yaya" murió durante un ataque armado el 28 de diciembre frente a una tienda en la 8a. calle entre 5a. y 6a. avenida de la zona 2 de este municipio, y dos días después fue sepultado.

Según la PNC, Galindo Sánchez fue investigado por su presunta participación en muertes violentas en Escuintla, tenía antecedentes por participar en un motín de presos en 2018, tiempo en el que estuvo en prisión.