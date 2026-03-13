Así fue la recaptura del "Inquieto", uno de los 20 reos fugados de Fraijanes II

El reo fugado resultó herido durante la operación policial.
EN CONTEXTO: Recapturan al "Inquieto", uno de los 20 reos fugados de Fraijanes II
José Carmelo Sinay Ortiz, de 37 años, alias "Inquieto", quien pertenece a la clica "Solo Para Locos", fue recapturado este viernes 13 de marzo durante un allanamiento realizado en Quetzaltenango.
De acuerdo al Ministerio de Gobernación, el operativo se llevó a cabo en el municipio de San Juan Ostuncalco, donde el presunto pandillero se mantenía oculto y recibía apoyo de integrantes de la clica "Solo Para Locos", vinculada al "Barrio 18".
Según datos preliminares, durante la captura se produjo un intercambio de disparos en el que Sinay Ortiz resultó herido de bala, al igual que varios agentes de seguridad.
Tras su detención, el recluso fue trasladado al Hospital Regional de Occidente (HRO), ubicado en la zona 8 de Quetzaltenango.
Con él suman 8 terroristas recapturados, mientras que uno fue reportado como fallecido.