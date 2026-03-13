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¡Hasta ropa deportiva! Hombre abre un auto y se lleva lo que había dentro (video)

  • Por Reychel Méndez
13 de marzo de 2026, 07:40
El ladrón realizó su fechoría en cuestión de segundos. (Foto: Captura de Video/Cortesía)

El ladrón realizó su fechoría en cuestión de segundos. (Foto: Captura de Video/Cortesía)

Una cámara de vigilancia logró captar el momento en el que un desconocido fuerza una ventana del vehículo y termina llevándose lo que hay dentro.

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Durante la noche del pasado jueves 12 de marzo, una cámara de seguridad grabó el robo a vehículo en la 4ta calle y 14 avenida de la zona 1 capitalina. 

El ladrón se llevó una maleta con aparatos electrónicos y ropa deportiva de un atleta que regresaba de su entreno y que había dejado todo en el interior del vehículo, indicaron los afectados.

En las imágenes se puede observar que un hombre que vestía pantaloneta y sudadero con capucha se acerca y en minutos logra quebrar el vidrio de una de las ventanas traseras. 

Tras la fechoría, se aleja unos segundos para no levantar sospechas, espera y regresa a abrir el carro para tomar todos los objetos y prendas. Luego de lograr su propósito se va con rumbo desconocido. 

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