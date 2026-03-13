¡Atención! Estas son las nuevas restricciones para volar un dron en Semana Santa

-

Si eres de los que disfrutan capturando imágenes de las procesiones desde el aire, debes considerar las nuevas restricciones para este año.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) tiene a su cargo la regulación del uso de aeronaves no tripuladas, también conocidas como "drones".

Y para este 2026, afirma que hay restricciones sobre el vuelo de drones durante la Semana Santa.

Según la Directiva Operacional, no pueden volarse en puntos clave, esto con el fin de garantizar la seguridad de todos.

Instituciones gubernamentales, embajadas y edificios militares

Hospitales públicos y privados (excepto veterinarios)

Centros penitenciarios y helipuertos aprobados por la DGAC

Puertos, aduanas y áreas con eventos de más de 100 personas

¡Disfrutemos de una Semana Santa segura en el aire! En este hilo te contamos mas detalles:



Si eres de los que ama capturar las procesiones desde el aire, recuerda que existen nuevas normativas para este 2026. pic.twitter.com/ym4zgBB5d0 — dgac_guatemala (@DGAC_CIV) March 13, 2026

El uso de este tipo de aeronave está permitido en Guatemala, pero bajo algunos requisitos, por ejemplo, contar con el permiso de acuerdo a su uso, no sobre pasar la altura permitida y solicitar permisos especiales para eventos masivos.