El programa “Soy Líder” transforma la educación en Guatemala

  • Por Redacción comercial
15 de octubre de 2025, 13:13
(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)&nbsp;

Fundación Bi, en alianza con Franklin Covey Guatemala, celebró la clausura del programa "Soy Líder", una iniciativa desarrollada durante tres años (2023-2025) que fortaleció las habilidades para la vida de más de 6,000 niños y jóvenes y 100 docentes en 13 centros educativos del país.

Durante el evento, los establecimientos participantes recibieron la certificación internacional "Leadership School Certification", tras completar las tres etapas del proceso formativo:

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)
  • Año 1 (2023): Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva
  • Año 2 (2024): Encuentra tu voz
  • Año 3 (2025): Sostén tu voz

El programa se enfocó en desarrollar competencias como liderazgo, responsabilidad, pensamiento crítico, creatividad, comunicación, colaboración e integridad, promoviendo el crecimiento personal y académico de los participantes.

El proyecto continuará con una fase de seguimiento para fortalecer las competencias adquiridas por los egresados y una nueva cohorte que integrará a más instituciones educativas.

Cada estudiante que cree en su potencial se convierte en agente de cambio. Para nosotros, la educación y las habilidades blandas que aprenden a través de este programa son el camino que abre oportunidades para un mejor futuro.
María José Paiz
, gerente general de Fundación Bi.

Centros educativos participantes 2023–2025:

Ciudad de Guatemala: Liceo Rotterdam, Centro Educativo Técnico Laboral Kinal, Escuela Taller Municipal, Villa de los Niños, Villa de las Niñas, Fundación Olímpica Guatemalteca, Esperanza Juvenil, Centro Educativo San Judas Tadeo y Futuro Vivo.Antigua Guatemala: ONG Niños de Guatemala.

El Progreso: Fundación Adentro.

Tecpán: International Esperanza Project.

Cobán: Futuro Vivo.

