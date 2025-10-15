El programa “Soy Líder” transforma la educación en Guatemala

Fundación Bi, en alianza con Franklin Covey Guatemala, celebró la clausura del programa "Soy Líder", una iniciativa desarrollada durante tres años (2023-2025) que fortaleció las habilidades para la vida de más de 6,000 niños y jóvenes y 100 docentes en 13 centros educativos del país.
Durante el evento, los establecimientos participantes recibieron la certificación internacional "Leadership School Certification", tras completar las tres etapas del proceso formativo:
- Año 1 (2023): Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva
- Año 2 (2024): Encuentra tu voz
- Año 3 (2025): Sostén tu voz
El programa se enfocó en desarrollar competencias como liderazgo, responsabilidad, pensamiento crítico, creatividad, comunicación, colaboración e integridad, promoviendo el crecimiento personal y académico de los participantes.
El proyecto continuará con una fase de seguimiento para fortalecer las competencias adquiridas por los egresados y una nueva cohorte que integrará a más instituciones educativas.
Centros educativos participantes 2023–2025:
Ciudad de Guatemala: Liceo Rotterdam, Centro Educativo Técnico Laboral Kinal, Escuela Taller Municipal, Villa de los Niños, Villa de las Niñas, Fundación Olímpica Guatemalteca, Esperanza Juvenil, Centro Educativo San Judas Tadeo y Futuro Vivo.Antigua Guatemala: ONG Niños de Guatemala.
El Progreso: Fundación Adentro.
Tecpán: International Esperanza Project.
Cobán: Futuro Vivo.