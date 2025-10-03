Tormentas eléctricas: así estará el clima este sábado 4 de octubre

¡Prepárate! Tormentas eléctricas acompañarán la tarde del sábado 4 de octubre.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) pronostica un clima cálido para el sábado 4 de octubre durante la mañana.
Sin embargo, durante la tarde se esperan lluvias acompañadas de tormentas eléctricas, sobre todo en las zonas del centro y sur del país.
Autoridades recomiendan tomar precauciones por posibles lahares en la cadena volcánica, crecidas repentinas de ríos, inundaciones y movimientos en masa o daños en la red vial del país.