Tormentas eléctricas: así estará el clima este sábado 4 de octubre

  • Por Maria Fernanda Gallo
03 de octubre de 2025, 15:10
La mañana del sábado estará soleada, pero el clima cambiará por la tarde. (Foto: Shutterstock)

La mañana del sábado estará soleada, pero el clima cambiará por la tarde. (Foto: Shutterstock)

¡Prepárate! Tormentas eléctricas acompañarán la tarde del sábado 4 de octubre.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) pronostica un clima cálido para el sábado 4 de octubre durante la mañana.

Sin embargo, durante la tarde se esperan lluvias acompañadas de tormentas eléctricas, sobre todo en las zonas del centro y sur del país.

Las lluvias continuarán en el transcurso de la noche. (Foto: INSIVUMEH)
Las lluvias continuarán en el transcurso de la noche. (Foto: INSIVUMEH)

Autoridades recomiendan tomar precauciones por posibles lahares en la cadena volcánica, crecidas repentinas de ríos, inundaciones y movimientos en masa o daños en la red vial del país.

Conred recomienda conducir con precaución, preparar la mochila de las 72 horas, entre otras recomendaciones. (Foto: CONRED)
Conred recomienda conducir con precaución, preparar la mochila de las 72 horas, entre otras recomendaciones. (Foto: CONRED)

