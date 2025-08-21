Proponen estipendio mensual de Q1,500 para aspirantes de la PNC

-

Una iniciativa que se presentó en el Congreso otorgaría un estipendio mensual a los 3,500 aspirantes a agentes de la PNC que están en formación.

Una ley que se promueve en el Congreso garantizaría un pago mensual de por lo menos Q1,500 a los estudiantes de la Academia de la Policía Nacional Civil (PNC), durante todo el tiempo que dure su formación.

Una iniciativa que aborda el tema se presentó este miércoles 21 de julio y tiene como finalidad otorgar un incentivo a los aspirantes a integrar la entidad policial. Con tales recursos se restituiría un beneficio que se eliminó en 2018, dijo el diputado Orlando Blanco, uno de los ponentes.

Según el parlamentario, el estipendio contribuiría a cubrir los gastos de los jóvenes que buscan sumarse a las filas de la PNC.

Si la ley se aprobara, los estudiantes de la Academia de la PNC recibirían un pago mensual. (Foto: Mingob)

¿De dónde saldría el dinero?

En cuanto al financiamiento del citado apoyo económico para los aspirantes, en la iniciativa se indica que el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) tendría que hacer las adecuaciones presupuestarias correspondientes.

Para este año, en caso de que se aprobara la norma, se instruye emitir un acuerdo gubernativo que autorice una asignación extraordinaria de Q15.75 millones para cubrir el aporte durante tres meses para los 3,500 estudiantes que están en formación.

Diez meses de estudios

El pasado 13 de mayo se publicó en el diario oficial el Acuerdo Ministerial número 213-2025 mediante el cual se incrementó el período de formación la nueva promoción de la Academia de la PNC.

Así, el lapso de estudios pasó de seis a diez meses, con el fin de propiciar "una preparación más integral de los aspirantes a integrar las filas de la PNC", según una publicación de la Agencia Nacional de Noticias (AGN).