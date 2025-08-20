La iniciativa que beneficiaría a Joviel Acevedo y a maestros que estuvieron en paro

-

Una nueva propuesta de ley se impulsa en el Congreso y busca beneficiar a los maestros que estuvieron en paro laboral durante más de dos meses.

En busca de otorgar una "amnistía laboral" a cientos de maestros que enfrentan procesos disciplinarios por haberse ausentado de su trabajo, el diputado Boris España, del bloque Vamos, presentó una iniciativa ante el Congreso.

El diputado Boris España reafirmó su apoyo al STEG, mediante la presentación de una iniciativa de ley en su favor. (Foto: Wilder López/Soy502)

El representante de Chiquimula plantea dejar sin efecto las sanciones administrativas y descuentos salariales que se impusieron a los docentes, por no presentarse a dar clases, durante la movilización que promovió el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) y que duró más de dos meses.

Según el legislador, la medida es necesaria, ya que "las protestas fueron para demandar mejoras salariales y condiciones educativas óptimas" en favor de la niñez, y fueron víctimas de "sanciones arbitrarias".

“ Son alrededor de 7 mil maestros que fueron sancionados con mecanismos no claros y que se les quitó el salario, a pesar de que han dado más de la milla extra ” Boris España, diputado del Congreso

Devolución de salarios

En ese marco, su proyecto plantea también suspender cualquier tipo de acción judicial contra los maestros, lo cual incluiría al secretario general del STEG, Joviel Acevedo, y el resto de los dirigentes de la entidad.

Si la propuesta de ley se aprobara, el Ministerio de Educación (Mineduc) tendría que restituir, incluso, el pago de salarios retenidos o montos descontados por los días no laborados.

La ley que promueve el diputado Boris España dejarían sin efecto las sanciones, multas y acciones penales contra los maestros que estuvieron en paro laboral y acamparon en la Plaza de la Constitución. (Foto: Archivo/Soy502)

¿Cuántos maestros han recibido sanciones?

Aunque España refirió que son "más de 7 mil" los docentes que han sido sancionados por el Mineduc, debido a su participación en el paro laboral, en días recientes el viceministro de esa cartera, Francisco Cabrera, indicó que iban 776 procesos disciplinarios.

La cifra correspondería a lo computado hasta principios de agosto, pero habría más, pues, para entonces, aún había trámites en curso.

La mayoría de sanciones se aplicaron a profesores de primaria, pero también hay de preprimaria, ya que esos fueron los niveles donde se reportaron más cierres de escuelas, según la información oficial.