Hasta Q500 mil de multa por alterar fotos y videos con IA, propone iniciativa de ley

El Congreso de Guatemala discute la Iniciativa 6657, una propuesta de ley que busca la regulación IA y tipificar como delito el uso indebido de la Inteligencia Artificial (IA), especialmente en la creación de "deepfakes" (manipulación fotos videos IA). La iniciativa establece duras sanciones que incluyen multas por deepfakes y penas de cárcel.

Una nueva propuesta de ley se impulsa en el Congreso, con el fin de impedir el uso de la inteligencia artificial (IA) para alterar fotos y videos de personas, colocándolas en escenas sexuales, delictivas o que afecten su dignidad o reputación.

Identificada con el número 6657, la iniciativa plantea multas de entre Q200 mil y Q500 mil, no solo para quienes creen tales imágenes sino también para quienes las difundan en las redes sociales o cualquier otro medio digital. Esto aplicaría también para la manipulación de archivos de audio.

Si el proyecto se aprobara, a quien se encontrara responsable de esas acciones se les podrían imponer, además, penas de hasta seis años de prisión.

Fuente: Iniciativa 6657

También por extorsión

Otra conducta que se busca tipificar como delito es la extorsión mediante las citadas prácticas, a las cuales se les conoce como "deepfakes".

La propuesta es sancionar con hasta cinco años de cárcel a quienes requieran dinero a las víctimas a cambio de no difundir las fotos, videos o audios alterados mediante IA. Para esos casos también se plantea una multa de Q100 mil.

Julio Portillo, ponente de la iniciativa, indicó que el objetivo es proteger a menores y otros grupos vulnerables, ante el "creciente uso de la IA para la comisión de delitos".

En ese marco, recordó el caso de un grupo de alumnas de un centro educativo en la zona 17 capitalina, cuyas fotografías fueron modificadas para colocarlas en escenas pornográficas. El hecho, que ocurrió en agosto del año pasado, provocó el procesamiento penal de compañeros de las adolescentes.

Varias estudiantes fueron víctimas de sus propios compañeros, quienes usaron su rostro para vender pornografía, según investigaciones del MP. (Foto: Archivo/Soy502)

Regulación de plataformas digitales

El proyecto de ley habla también sobre las acciones que tendrían que adoptar las plataformas digitales para la denuncia de "deepfakes" o publicaciones falsas, entre otras medidas para proteger a los usuarios.

"Toda empresa o plataforma que utilice inteligencia artificial deberá implementar marcas visibles (watermarking o etiquetas digitales) que indiquen cuando un contenido fue generado o alterado por IA. Se exceptúan contenidos artísticos, educativos o satíricos que no tengan como finalidad causar daño", reza la propuesta.

Asimismo, establece que la Superintendencia de Telecomunicaciones podrá imponer multas de hasta Q2 millones a las compañías que incumplan con tales disposiciones, y, en caso de reincidencia, podría ordenar incluso suspensiones temporales del servicio en Guatemala, así como cierre temporal o definitivo del servicio.

La iniciativa aún no es conocida por el pleno de diputados, por lo cual todavía no se analiza su viabilidad.