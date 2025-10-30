“Que me lo digan de frente”: Nery Ramos reacciona a gritos de sus compañeros

-

Momentos de tensión se vivieron este jueves en el hemiciclo parlamentario.

EN CONTEXTO: Cancelan plenaria y frenan elección de nueva Junta Directiva del Congreso

La cancelación de la sesión plenaria de este jueves 30 de octubre generó diversas reacciones entre diputados que buscarían elegir la nueva Junta Directiva del Congreso. Varios de ellos arremetieron contra el presidente del organismo, Nery Ramos, a quien, entre gritos, llamaron "cobarde".

Todo ocurrió dentro del hemiciclo parlamentario, justo cuando el representante de Jutiapa, se disponía a retirarse del lugar, después de saludar a varios oficialistas.

"¡Cobarde!", le gritaron al presidente del Congreso, Nery Ramos, tras cancelar la sesión plenaria de este jueves.



: Cortesía pic.twitter.com/rohfFrRre9 — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) October 30, 2025

Legisladores de la oposición le recriminaron por el poco tiempo que se dio para integrar el cuórum en la Directiva y así llevar a cabo el cónclave. "¿Cuál es el miedo?, gritaban algunos, a lo que siguió el coro de "¡cobarde, cobarde!".

Los gritos continuaron hasta que Nery Ramos abandonó el hemiciclo. Él no respondió, pero David Illescas y Diego Toledo, de Raíces, sí lo hicieron, a pesar de ello, la tensión continuó.

"Que me lo digan de frente", dijo Nery Ramos, en reacción a los gritos de sus compañeros



: Cortesía pic.twitter.com/rgi2tUNEcx — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) October 30, 2025

Regresa el señalamiento

Fue después de lo ocurrido, durante una conferencia de prensa, que el presidente del Congreso se refirió a la situación.

"Preferiría que me lo digan de frente, porque es de cobardes gritar a la distancia y cuando uno se da la vuelta", dijo el parlamentario sobre los reclamos que recibió. Además, indicó que el lenguaje utilizado por sus compañeros fue "vulgar y corriente".