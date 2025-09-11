La propuesta que reemplazaría la Ley de Contrataciones del Estado

-

Modernizar y agilizar el sistema de compras y contrataciones del Estado es el objetivo de un proyecto que se analiza en el Legislativo.

Una iniciativa que plantea sustituir la actual Ley de Contrataciones del Estado y crear por lo menos 13 nuevos modelos de adquisiciones se han empezado a estudiar en el Congreso.

Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, indicó que el propósito es dar vida a un "mecanismo de transacciones, con contratos marco mucho más amplios y herramientas de contratación de llave en mano", entre otros aspectos.

La normativa que se impulsa permitiría, incluso, contar con un sistema de puja electrónica y hacer compras entre estados. Estos son los modelos que se proponen:

Fuente: Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso

Además, se busca crear un ente rector a nivel de superintendencia, la cual fijaría parámetros para las compras y contrataciones, y tendría un rol en la resolución de controversias en proyectos, por mencionar algunas de sus funciones.

La Comisión de Finanzas del @CongresoGuate comenzará a analizar la iniciativa 6531, que propone crear la ley del sistema nacional de adquisiciones del Estado.



: Cortesía pic.twitter.com/As5lDh4LPv — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) September 10, 2025

Con apoyo internacional

La propuesta se presentó en abril pasado y para su construcción se contó con el apoyo del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés), entre otras entidades. Las discusiones sobre el proyecto se iniciaron en 2018.

Estrada destacó que la nueva norma, que se denominaría ley del sistema nacional de adquisiciones del Estado, tendría un marco amplio, pues la "ley actual está hecha como para contratar carreteras y medicinas, y se ha ido parchando".

Integrantes de la Comisión de Finanzas conocieron los detalles generales de la iniciativa que busca crear una nueva regulación para las adquisiciones del Estado. (Foto: Cortesía)

Según el diputado, entre las ventajas que se prevén al reemplazar la legislación vigente es la agilidad en las contrataciones.

También hizo ver que el análisis en la Comisión de Finanzas se prevé concluir a finales de octubre. Luego de ello comenzaría la socialización del dictamen, con miras a que se apruebe en los siguientes seis meses.

Diputados oficialistas y miembros de la Comisión de Comunicaciones del Congreso apoyan este proyecto de ley. De hecho, miembros de esa sala son ponentes de la iniciativa.