MEM busca más empresas para llevar a cabo el cierre de Campo Xan

Proceso busca que más empresas muestren interés en llevar a cabo el cierre técnico del campo petrolero.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) confirmó que se prepara para lanzar un nuevo evento de invitación para que empresas hagan su presentación de interés relacionado con llevar a cabo el cierre del Campo Petrolero Xan.

Trascendió que se optó por lanzar un nuevo evento debido a que las seis empresas que manifestaron interés en la primera convocatoria no lograron cumplir con todos los requisitos para llevar a cabo el cierre técnico requerido.

Erwin Barrios, viceministro encargado del Área de Minería e Hidrocarburos del MEM, confirmó que "el Ministerio se prepara para lanzar un nuevo evento de Invitación para la Presentación de Interés relacionado con el cierre del Campo Xan, ubicado en la región norte del país".

Agregó que el MEM se prepara para lanzar un nuevo evento de Invitación para la Presentación de Interés y que "este proceso busca ampliar la cartera de interesados que cumplan con los requisitos técnicos, ambientales, legales y financieros necesarios para proceder con las invitaciones a ofertar, priorizando los intereses del país".

El funcionario indicó que "para garantizar la transparencia, el MEM cuenta con acompañamiento de la Comisión Nacional contra la Corrupción".

El pasado 27 de agosto, el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, confirmó que durante la primera semana de septiembre se recibiría un informe para llevar a cabo la invitación pública a empresas que presten servicios petroleros.

No lograron acreditar requisitos

Fuentes del MEM confirmaron que el Comité de Recepción y Calificación de Ofertas, que se menciona en el Reglamento para la Celebración de Contratos de Servicios Petroleros con el Gobierno, determinó que ninguna de las seis empresas que manifestaron interés logro acreditar todos los requisitos solicitados para brindar los servicios petroleros que, en este caso, concretarían el cierre del campo petrolero en mención.

Lo anterior fue determinante para que la institución decidiera lanzar una nueva invitación.

El pasado 11 de agosto el MEM recibió manifestaciones de interés de seis empresas siendo estas:

Concremat (Brasil) Hupecol Operating Sucursal Colombia LLC (Colombia) Repstim (México) Selrae Holdings LTD. (Canadá) Simmons Edeco / Durum Capital INC. (Canadá) Tritan Energy Guatemala / Técnica Profesional Mexicana (México)

