Guatemalteco protagoniza accidente y termina conquistando en redes (video)

Un conductor protagonizó un accidente de tránsito y tras hacerse viral conquistó las redes sociales.

Un accidente de tránsito en un sector de la Ciudad de Guatemala se volvió viral en redes sociales, luego de que usuarias resaltaran el aspecto físico del conductor que protagonizó el percance vial.

Según el reporte de los automovilistas, el hombre que acaparó las miradas en las plataformas digitales y en el tránsito, viajaba en un vehículo tipo camioneta de color blanca, y en una pendiente el auto se le fue hacia atrás, dando un pequeño golpe a otro carro.

Sin embargo, el conductor de la camioneta blanca descendió de manera inmediata para verificar que el hecho no hubiese pasado a mayores. Más allá de ese percance, el cual fue captado desde el interior de otro auto, las usuarias llenaron de mensajes creativos en forma de piropos dedicados al hombre que figuró en la grabación.

"En dónde fue exactamente, para que me choque a mí también", "Cómo estará el conductor, ya me preocupé por él", "Es que en mi Guatemala si hay hombres guapos. Solo que cuenta encontrarlos", "Me pregunto si ya sabrá el man que media Guate lo está chuleando" y "Hasta los hombres se enamoraron", fueron varios de los comentarios que inundaron las redes sociales.

El video fue replicado varias veces en redes sociales, pero con audios de canciones que se han hecho virales con "trends" de TikTok, entre ellos los temas: "Bandido" y "Quién es ese Hombre".

Cabe destacar que se desconoce si el conductor fue el responsable de provocar el choque que no pasó a mayores, o sí fue la víctima del accidente. Tampoco se conoce el punto exacto en donde este hecho de tránsito ocurrió.

Mira aquí los videos:

El guatemalteco que se hizo viral en redes por su aspecto físico tras sufrir un accidente. pic.twitter.com/IplJI4T0ke — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) September 2, 2023