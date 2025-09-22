Provial capacita a 125 aspirantes de la XX Promoción de brigadas

-

Se busca generar competencias en las personas que brindarán seguridad vial en el territorio nacional.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) refuerza el proceso de formación de los 125 aspirantes que integran la XX Promoción de brigadas que tendrán como objetivo brindar seguridad vial a la población guatemalteca.

Provial informó que como parte del entrenamiento que reciben los aspirantes estos participan en sesiones de prácticas de tácticas de defensa personal, conocimientos que les permitirán contar con las destrezas necesarias para resguardar su seguridad y la de los usuarios de carretera ante cualquier eventualidad.

El grupo también recibió capacitación en defensa personal. (Foto: Provial / Soy502)

Las técnicas contribuyen además a fortalecer el autocontrol, la disciplina y la capacidad de reacción de los futuros brigadas.

Asimismo, los aspirantes a brigadas de Provial recibieron un curso especializado por parte de los Bomberos Voluntarios de Guatemala enfocado en seguridad y prevención.

Los participantes fueron capacitados sobre primeros auxilios, uso y manejo de extintores, así como movilización y traslado de pacientes.

La capacitación busca generar competencias para actuar ante emergencias en las carreteras. (Foto: Provial / Soy502)

La generación de estas capacidades resulta fundamental para responder de manera eficiente en casos de emergencias viales, ya sea por accidentes de tránsito o situaciones de riesgo en carretera.

La combinación de conocimientos en defensa personal y preparación en atención de emergencias garantiza que los nuevos integrantes de Provial cuenten con una formación completa, orientada a brindar asistencia inmediata y confiable a los guatemaltecos.