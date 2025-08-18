DGT y Provial inspeccionan unidades de transporte

-

Autoridades refuerzan control y educación vial en terminal

LEE TAMBIÉN: Trabajos de pavimento obligan a desvíos en principales accesos

Con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normativas en el transporte de pasajeros, recientemente se desarrolló un operativo de control en la terminal de transporte, donde se inspeccionaron 25 unidades.

La acción forma parte de una estrategia de control vehicular y educación vial que busca garantizar un servicio más seguro para los usuarios.





También se pide a los usuarios respetar las normativas de seguridad. (Foto: Archivo)

El operativo fue ejecutado por la Dirección General de Transportes (DGT), con el respaldo de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial).

Según las autoridades, durante la jornada no se emitieron sanciones a los transportistas, lo que refleja el cumplimiento de los requisitos establecidos.

"Esto evidencia el impacto positivo de los esfuerzos preventivos y formativos que se han venido implementando", señalaron en un comunicado oficial.





Los operativos también buscan resguardar la vida de los usuarios. (Foto: Archivo)

Las instituciones resaltaron que el trabajo conjunto busca crear una red de colaboración entre autoridades, conductores y usuarios. Esto permite no solo fiscalizar, sino también acompañar y educar al sector transporte en la adopción de buenas prácticas.

Finalmente, se reiteró el llamado a los transportistas a mantener su documentación en regla, recordando que esta obligación legal constituye también una medida de protección para la vida propia y la de los pasajeros.

