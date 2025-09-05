Sesan: "Bajó el número de personas en fase de crisis alimentaria"

-

Parte del análisis realizado concluyó que los programas de Gobierno contribuyen a mejorar el consumo alimentario en corto plazo.

La Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) lideró el análisis de las proyecciones de inseguridad alimentaria a través de la metodología de Clasificación Integrada en Fases (CIF), la cual refleja que las acciones gubernamentales mitigan el impacto de las variables analizadas.

Este análisis permite establecer tres temporalidades: la actual, proyectada de mayo agosto, la segunda de septiembre a enero de 2025 y la proyectada de febrero a abril del 2026.

Entre las acciones realizadas está la implementación de protocolos específicos y del programa hogares "Comunitarios de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente".

Este análisis permite establecer tres temporalidades: la actual, proyectada de mayo agosto, la segunda de septiembre a enero de 2025 y la proyectada de febrero a abril del 2026.

En el primer periodo había 3.4 millones de personas en fase de crisis o en emergencia.

En el segundo se refleja que de 3.0 millones, 248 mil están emergencia y 2 millones 800 mil están en crisis.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Por otro lado, uno de los temas más analizados ha sido el de la tendencia de las remesas, el cual ha aumentado. A la fecha existen casi 20 mil retornados oficialmente, una cifra menor a la del año pasado.

Según comenta Jerry Agüello, Coordinador Regional de la CIF, el incremento de retornados puede ser una causa de la incertidumbre del envío del dinero.